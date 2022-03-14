Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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