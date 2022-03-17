Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı... - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı...

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı...

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.

AA / Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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