Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı...
AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel