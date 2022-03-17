Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya temaslarının ardından Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Ukraynalı meslektaşım Dmytro Kuleba ile Antalya'dan sonra bu kez Lviv'de buluştuk. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Bu savaşı sona erdirmek ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çabalarımız devam edecek' dedi.