BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKOĞLU'NDAKİ KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ Güncel Haberler Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki koordinasyon merkezinde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki koordinasyon merkezinde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 23 Nisan Parkı çadırkentindeki depremzedelerle bir araya geldi, taleplerini ve sorunlarını dinledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkoğlu ilçesinde biri Sağlık Bakanlığı diğeri İngiltere tarafından kurulan Sahra hastanelerini ziyaret etti. KAHRAMANMARAŞ-DHA Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş 23 Nisan Güncel Haberler

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