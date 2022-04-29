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Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Venezuela'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Türk, Güncel, Haberler

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