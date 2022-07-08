- Bakan Çavuşoğlu: "Tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler var"

BALİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ukrayna'daki savaşın nasıl sonlandırabileceğini değerlendirdik, tavsiyelerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık. Hem Ukrayna'dan hem de Ukrayna'dan tahıl ihracatı gerçekleştirilirse Rusya'dan da tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Endonezya'nın Bali kentinde basın açıklaması yaptı. Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avusturalya'dan oluşan bir istişare platformu olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "21'inci toplantısı gerçekleştirildi. 2012 Meksika'nın G20 Dönem Başkanlığında bu platform oluşturulmuştu. Bu ülkeden Dışişleri Bakanları ile verimli toplantılar gerçekleştirdik. Ukrayna'daki durumu değerlendirdik. Gıda güvenliği ve göç sorununu değerlendirdik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de ikili görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, " Ukrayna'daki savaşın nasıl sonlandırabileceğini değerlendirdik, tavsiyelerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık. Hem Ukrayna'dan hem de Ukrayna'dan tahıl ihracatı gerçekleştirilirse Rusya'dan da tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler var. BM planı var. Bu çerçevede neler yapabileceğimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ve Ukrayna tarafı ile G20 Dışişleri Bakanlarının iki oturum gerçekleştirildiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Oturumlardan bir tanesi çok taraflılığın güçlendirilmesi. Çok taraflılık birçok ülkenin ve örgütlerin tek taraflı adımları ile zayıflatıldı. Ukrayna Savaşı da bunun bir örneğidir. Ama genel anlamda uluslararası sistemin yetersizliği nedeniyle de çok taraflılık maalesef giderek zayıflıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' mottoları ile buna işaret ediyor. Bu konudaki tavsiyelerimizi dünya ile paylaşıyor. Biz de bugünkü birinci oturumda bu konudaki düşüncelerimizi paylaştık. Ukrayna Savaşı ile ilgili neler yaptığımızı ve savaşın nasıl son sonlandırılabileceği konusunda da çabalarımız hakkında da bilgi verdik, düşüncelerimizi de paylaşmış olduk. İkinci oturum yine bu savaş, pandemi, diğer sorunları, yaşanan sorun ve krizlerin etkisiyle gıda ve enerji güvenliğiydi. Gıda ve enerji güvenliği konusunda da yine Türkiye olarak tespitlerimizi, önerilerinizi paylaştık. Ayrıca Ukrayna'dan ve Rusya'dan dünyanın şu anda ihtiyacı olan tahılın ve gübrenin ihracatı konusunda sarf ettiğimiz çabalardan ve BM planından da bahsettim."

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanıyla görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Biz, Türkiye olarak en küçük ülkelere bile önem veriyoruz onları destekliyoruz. Türkiye'nin 2015 yılının G20 Dönem Başkanlığında da en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını G20'nin gündemine taşımıştık ve o günden bu yana da sürekli G20'nin de gündeminde oluyor. BM'de aynı şekilde küçük ülkeleri en güçlü destekleyen, inisiyatifleri destekleyen içinde yer alan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bugün Arjantin Dışişleri Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanıyla da öğle yemeğinde bir araya geldik ve son güncel gelişmeleri değerlendirdik. İspanya Dışişleri Bakanıyla da yine kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle Madrid Zirvesindeki başarıları sebebiyle tebrik ettik. Kendileri de yakın işbirliği için teşekkür ettiler. Herkes Madrid'de özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsettiler. Arkadaşlarımıza, mevkidaşlarımıza da tamam, 'bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır' dedik beklentilerinizi bir kağıda uygulamış olduk. Bu şekilde G20 Dışişleri Bakanları toplantısını tamamlamış oluyoruz. Kasım ayının ortasında yine burada Bali'de G20 Zirvesi gerçekleştirecek inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız zirveye katılacaklar" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel