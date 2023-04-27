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Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Güncel Haberler

Sudan'dan tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan'dan tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şu ana kadar 1383'ü vatandaşımız olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Sudan Güncel Haberler

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