Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Sırbistan- Kosova sınırındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Kosova Güncel Haberler

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