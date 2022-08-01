Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni... Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti. Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti. Güncel AA / Fuat Kabakcı Sırbistan Türkiye Kosova Güncel Haberler

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