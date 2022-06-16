Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile bir araya geldi.
Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'daki ikinci toplantımızı Meclis Başkanı dostum Daçiç'le yaptık. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel