Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile bir araya geldi.

Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'daki ikinci toplantımızı Meclis Başkanı dostum Daçiç'le yaptık. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Meclis Başkanı Sırbistan Dünya Güncel Haberler

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