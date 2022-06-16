Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'le ortak projelerimizi değerlendirdik. İşbirliğimizi her alanda daha da derinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
- Sırbistan
Demirören Haber Ajansı / Güncel