Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi, Vucic ve Çavuşoğlu heyetler arası görüşmeye katıldı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le çok iyi düzeydeki ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna ve Bosna Hersek olmak üzere bölgesel konuları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulamasını başlatacak anlaşmanın imzalanmasını görüştüklerini ifade ederek "Türkiye bizim güçlü partnerimiz. Türkiye'nin Sırbistan'ın az gelişmiş bölgelerine yaptığı yatırımlar oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, daha sonra, Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

Sırbistan'daki ikinci toplantısını Dacic ile gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Başbakan Ana Brnabic ile görüşen Çavuşoğlu, "Sırbistan Başbakanı Brnabic'le ortak projelerimizi değerlendirdik. İş birliğimizi her alanda daha da derinleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.