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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, SAHURDA GENÇLERLE BULUŞTU

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, sahuru birlikte yapmak istediklerini belirterek, "Omuz omuza 29 günü çalışarak geçireceğiz ve neticeye varacağız. İnananlar kazanır ve zafer inananlarındır" ifadesini kullandı.

Program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu'na, gençler kasket hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Milletvekili AK Parti Antalya Güncel Haberler

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