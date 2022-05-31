Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir... - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir...

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir...

Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var"

Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var"

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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