Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali'nin açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da "Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali" açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'da "Prag Türk Kültür ve Gastronomi Festivali" açılışını gerçekleştirdi.

Çekya'nın Beroun şehrinde yapılan etkinlikte, Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı.

Etkinliğe, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Çekya Eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ile çok sayıda Türk ve yabancı misafir katıldı.

Çavuşoğlu, etkinliğe katılan misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında tüm dünyada tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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