Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştüBELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Brüksel'deki ikinci günümüze yeni Portekiz Dışişleri Bakanıyla görüşerek başladık. Ekonomik ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son durumu ele aldık' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz, Brüksel, DHA, Dünya, Güncel, Haberler

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