Bakan Çavuşoğlu: 'PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin, "PKK/ Ypg, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınına katılarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına ilgili açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin İsveç'te terör propagandasına devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hedefleri sadece Cumhurbaşkanı değil, terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için de provokasyonlara devam ediyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, son terör propagandasının belediye binasının önünde, şehrin merkezinde, herkesin görebileceği bir yerde yapıldığını ve bunun mazeretinin olamayacağını belirterek, "Buna tepkisiz kalamazdık, İsveç'in Ankara Büyükelçisini arkadaşlarımız bakanlığa çağırarak gerekli tepkiyi gösterdiler, aynı şekilde Stockholm Büyükelçimiz de Stockholm'de girişimlerde bulunarak Türkiye'nin tepkisini iletti." dedi.

" İsveç'ten beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, İsveç'te terör propagandasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, İsveç'in terör örgütleriyle mücadelede kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, "Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu, eski hükümete göre bu konuda biraz daha kararlılar ama sözde kararlılık göstermek olmaz, eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör kaygılarını NATO müttefiklerinin anlaması gerektiğini, İsveç ve Finlandiya'nın bu konuda Türkiye'yi daha fazla anlaması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yapılanın ifade özgürlüğüne girmediğini, bir terör propagandası olduğunu belirterek, "Şehrin merkezinde, belediyenin önünde yapılmaları tam bir kepazeliktir. 'Bu ne demek?' İsveç yetkilileri buna göz yumuyor ve izin veriyor demektir. Onlar izin vermezse bunu yapamazlar." dedi.