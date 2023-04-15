Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Panamalı mevkidaşı Mencomo'yu İstanbul'da ağırladığını belirtti.

Deprem nedeniyle gösterilen dayanışma ve destekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, " Ekonomi, ulaştırma, kültür ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. Filistin ve Ukrayna'daki güncel gelişmeler gündemimizdeydi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile de görüştüğünü, güncel gelişmeleri ele aldıklarını ve Libya'da adil, hür ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesini desteklediklerini kaydetti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar
Seçim Sonuçları

Panama Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Twitter Ekonomi Panama Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title