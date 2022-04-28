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Bakan Çavuşoğlu, Panama Kanalı'nda incelemelerde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika resmi ziyareti kapsamında Panama Kanalı'nın gezdi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika resmi ziyareti kapsamında Panama Kanalı'nın gezdi.

Çavuşoğlu ziyaretle ilgili 'Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı'nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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