Bakan Çavuşoğlu, Panama Kanalı'nda incelemelerde bulundu

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika resmi ziyareti kapsamında Panama Kanalı'nın gezdi.

Çavuşoğlu ziyaretle ilgili 'Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı'nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel