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Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile görüştü

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile görüştü

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldi.

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldi.

Latin Amerika turu kapsamında Panama'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'ta görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Panama Devlet Başkanı Cortizo da Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları, "Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladım ve uluslarımızın refahı için bizi birleştiren iş birliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten bahsettim." mesajıyla paylaştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Twitter, Panama, Güncel, Haberler

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