Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması Fotoğraf çekimi için poz verilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması
Fotoğraf çekimi için poz verilmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü
AA / Güncel