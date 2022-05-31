Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması Fotoğraf çekimi için poz verilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'yi karşılaması

Fotoğraf çekimi için poz verilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin tokalaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Güncel Haberler

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