Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari ile görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zardari ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zardari ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşkent'de ilk Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Zardari'yle görüştük. Gündemimiz ekonomik, savunma işbirliği ve bölgemizdeki gelişmelerdi" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Pakistan Güncel Haberler

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