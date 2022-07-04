Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Norov ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefonda görüştü. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğindeki Özbekistan hükümetinin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımızın tam olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Norov ile görüştü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.