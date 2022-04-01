Çavuşoğlu: "Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu: "Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ödülleri sahiplerine vermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Odası'nın 140.

Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ödülleri sahiplerine vermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.

(4)

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

Çavuşoğlu: Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir

AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title