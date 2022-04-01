Çavuşoğlu: "Dış politikamızın pusulası milletimizin hak ve çıkarları, medeniyetimizin ilke ve değerleridir"
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Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ödülleri sahiplerine vermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Odası'nın 140.
Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ödülleri sahiplerine vermesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Odası'nın 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.
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