- Bakan Çavuşoğlu'ndan protestoculara "Bozkurt" hareketiyle yanıt

MONTEVIDEO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'da protestoculara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti kapsamında dün Uruguay'a geldi. Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile görüşen Bakan, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Türk Büyükelçiliği açılışına katıldı.

Çavuşoğlu'nun ziyareti esnasında aracının önüne gelen Ermeni bir grup sözde soykırım iddiasıyla Türkiye karşıtı sloganlar attı. Çavuşoğlu, protestoculara aracının içinden bozkurt işaret yaparak yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Bazı Batılı liderler son günlerde 'soykırımın' ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir" ifadelerini kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel