Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kimliği bilinmeyen bir saldırgan, New York'taki Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak demir levyeyle konsolosluğun giriş kapılarına ve camlarına zarar vermişti.

New York Seçim Sonuçları
New York Yerel Seçim Sonuçları 2019
New York Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu New York Türkevi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title