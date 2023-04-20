BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MİLLET İTİTFAKI'NA ELEŞTİRİ

Alanya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne demek 28 eyalete böleceksiniz Türkiye'yi? İşte belediyeleri aldıkları zaman oranın gelirlerinin hepsi PKK'ya, dağa gidiyordu. Nasıl eyalete böleceksin sen Türkiye'yi, kime söz verdin, olmaz" dedi.

Bayramı memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini belirterek, bölgedeki çiftçilerin her zaman sorunlarına kulak verdiğini söyledi. Hükümet süreleri olan 20 yılda tarım girdi oranlarını artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "2002-2003 yılında 37 milyar TL'lik bir hasıla elde ediyormuşuz. Geçen sene 407 milyarın üzerine çıktık, yani 11 kat artış var" dedi.

Buruk bir Ramazan ayına girildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef depremden dolayı buruk bir Ramazana giriyoruz. 2023 yılına biraz buruk başladık. Bu vesileyle Alanya'ya gelen depremzedelere sahip çıkan herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum. Ben daha önceki konuşmalarımda Türkiye'nin en hayırsever şehri Alanya derdim. Buna inanarak söylüyorum ama bunu deprem zamanında da gördük. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız depremzedelerimize sahip çıktı ama Alanyalıların nasıl içten koşarak sahip çıktıklarını görünce Alanyalılarımızla, hemşerilerimizle bir kez daha gurur duyduk" diye konuştu.

DENGE POLİTİKASI

Türkiye'nin ticarette bir köprü konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu bugün Türkiye'nin izlediği dış politikayla doğru orantılı. Şu Ukrayna savaşında bizden başka dengeli, objektif, ilkeli, her iki tarafla görüşebilen bir ülke var mı? Biz olmasaydık tahıl anlaşması imzalanır mıydı? Dünyayı bir gıda krizinden kurtardık. Dünyadaki her bir haneye katkımız var. İşte, esir takasını bizim üzerimizden yapıyorlar. Neden, iki tarafta bize güveniyor. Nükleer santrallerdeki konularda bize gelip bizimle konuşuyorlar, Türkiye'de konuşuyorlar. Şimdi biz bu denge politikasını bozabilir miyiz, bozamayız" şeklinde konuştu.

İLKELİ DURUŞ

Bazı siyasetçilerin, 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağız, biz NATO üyesiyiz' dediğini hatırlatan Çavcuşoğlu, şöyle devam etti:

"Her konuda NATO'nun en güçlü 5 ülkesinden birisiyiz ama ben milletimin, ülkemin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmam lazım. Rusya'ya yaptırım uygulandın, peki Alanyalılar ürününü nasıl satacak? BM yaptırımı olsa ben ona uymak zorundayım ama herkesin kafasına göre birine haklı ya da haksız uyguladığı yaptırıma uyarsam, birilerine yaranmak için ilkeli politikamdan vazgeçersem ülkemin çıkarlarını riske atarım. Böyle bir durumda Türkiye'ye turist gelir mi? Ha biz turist gelecek, mal satacağız diye ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Savaşa savaş diyoruz, Montrö'yü sonuna kadar uyguluyoruz. Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'yı destekliyoruz ve Kırım'ın illegal ilhakını tanımıyoruz. Bu ilkeli duruş değil mi?"

'KİME SÖZ VERDİN?'

Millet İttifakı'nı da eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konuda şunları söyledi:

"3-5 oy alacağız diye 'ülkenin güvenliğini, istikrarını riske atağız, onu serbest bırakacağız, bunu serbest bırakacağız' olmaz. 'Kanun hükmünde kararnamelerle atılan insanları devletin kadrosuna vereceğiz' dersek bu ülkeyi heba ederiz. 'Bölücü başlarını çıkaracağız' dersek heba ederiz. Benim bakanlığıma hile ile girmişler, 630 FETÖ'cü atıldı. Burası devletin sırrının olduğu yer. Nasıl olacak şimdi bunlar gelecek benim bakanlığıma? Tüm sırlarımı belirli istihbaratlara ve ülkelere veriyor. Şimdi nasıl olacak bu? FETÖ'nün kararıyla karar veren hakimleri, savcıları göreve döndürdüğün zaman adalet olur mu, olmaz. Ülkemin temel çıkarları konusunda bizim taviz vermememiz lazım. Ne demek 28 eyalete böleceksiniz Türkiye'yi. İşte belediyeleri aldıkları zaman oranın gelirlerinin hepsi PKK'ya, dağa gidiyordu. Nasıl eyalete böleceksin sen Türkiye'yi, kime söz verdin, olmaz. Ülkemizin güvenliği noktasında hepimizin aynı noktada olması gerekir."

Konuşmasının ardından protokol üyeleri Bakan Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler taktim etti ve ardından açılış kurdelesi kesildi. (DHA)

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