Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüBakan Çavuşoğlu: "Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi"

- Bakan Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu:

"Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi"

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Dengeli, objektif. Hak ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan ülke olarak dürüst bir arabuluculuk, kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Birçok sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Sınama ve zorlukların olduğu dönemde diyalog ve diplomasi daha önem arz ediyor. Bu nedenle Antalya'ya kadar gelip üçlü toplantıya katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerin ana maddesinin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu ifade ederek, "Bugün görüşmelerimizde önümüzde bir kriz var. Ukrayna krizi. Bu krizin barışçıl yollarla sonlandırılması konusunda sarf ettiğimiz çabalar dahil düşüncelerimizi görüşmelerimizde gündeme getireceğiz. Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Dengeli, objektif. Hak ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan ülke olarak dürüst bir arabuluculuk, kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni de her zaman olduğu gibi yine tam olarak uygulayacağımızı açıkladık. Bu doğrultuda 4 tane Rus gemisinin geçişi ile aldığınız geçmemesi yönündeki kararı memnuniyetler karşıladık. İkili ilişkilerimizin yanında birçok zor dosyada Suriye olsun, Libya olsun, Rusya Federasyonu ile birlikte çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masa etrafındayız. Bir kere daha bu güvenden dolayı teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş. Gerek Dokuzuncu Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlığı, gerekse ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını bir kez daha görüşme fırsatı bulduğumuz için memnunum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bu konudaki dengeli tutumu bizim için çok önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Sizinle daha önce de Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmiştik. Bir dönem sonra yine görüşüyor olmamız ikili diyaloğumuzun ve koordinasyonumuzun ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle uluslararası gündem hızlı değişirken bu görüşme çok önemli. Hem bugünkü görüşme hem diğer seviyelerde yapılan görüşmeler sembolik bir anlam taşıyor. Bundan 101 yıl önce 16 Mart tarihinde, 1921 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalanmıştı. Bugün görüşmemiz gereken en önemli konu Ukrayna konusudur. Ukrayna ile ilgili bir takım görüş ayrılığımız var. Bunu kimseden gizlemiyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yine de tutarlı bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bu konudaki dengeli tutumu bizim için çok önemli. Ayrıca Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin gerekliliğini yerine getirmesine büyük önem veriyoruz. Ukrayna meselesinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan gibi konularda da görüş alışverişimiz olacak. İkili gündemimiz çok yoğun. İkili gündemle ilgili bir sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak olan 9. Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısı'nın gündemini ve tarihlerini görüşeceğiz" dedi.