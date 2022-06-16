Bakan Çavuşoğlu Makedonya Türk toplumu mensupları ile bir araya geldi - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu Makedonya Türk toplumu mensupları ile bir araya geldi

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Çocukların Bakan Çavuşoğlu'nu bayraklarla karşılaması Bir öğrencinin şiir okuması Bakan Çavuşoğlu'nun Türk toplumu mensupları ile toplantı yapması MAKEDONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi

Çocukların Bakan Çavuşoğlu'nu bayraklarla karşılaması

Bir öğrencinin şiir okuması

Bakan Çavuşoğlu'nun Türk toplumu mensupları ile toplantı yapması MAKEDONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da Makedonya Türk toplumu mensupları ile bir araya geldi.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Makedonya Güncel Haberler

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