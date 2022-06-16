Bakan Çavuşoğlu Makedonya Türk toplumu mensupları ile bir araya geldi
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Çocukların Bakan Çavuşoğlu'nu bayraklarla karşılaması Bir öğrencinin şiir okuması Bakan Çavuşoğlu'nun Türk toplumu mensupları ile toplantı yapması MAKEDONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi
Çocukların Bakan Çavuşoğlu'nu bayraklarla karşılaması
Bir öğrencinin şiir okuması
Bakan Çavuşoğlu'nun Türk toplumu mensupları ile toplantı yapması MAKEDONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da Makedonya Türk toplumu mensupları ile bir araya geldi.
AA / Güncel