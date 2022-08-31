Bakan Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ebu Cenah ile görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Cenah ile görüştüğünü belirterek, "Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Güncel Haberler

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