Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel