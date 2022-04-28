Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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