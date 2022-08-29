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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi

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Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Sratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'nın Bled kentinde, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Sratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'nın Bled kentinde, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya Kosova Güncel Haberler

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