Bakan Çavuşoğlu, İsrailli Bakanlarla bir araya geldi - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli Bakanlarla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile bir araya geldi.

İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldik' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm, İsrail, Medya, Güncel, Haberler

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