Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Moskova'da görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Moskova'da görüştü

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile yaptıkları görüşmenin gündeminde, Suriye, üst düzey ziyaretlerin yanı sıra Türkiye ile İran arasında ekonomik ve enerji işbirliğinin yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Moskova Suriye Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title