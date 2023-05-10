Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Moskova'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile yaptıkları görüşmenin gündeminde, Suriye, üst düzey ziyaretlerin yanı sıra Türkiye ile İran arasında ekonomik ve enerji işbirliğinin yer aldığını belirtti.