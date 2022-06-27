Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Hüseyin Emir İran Güncel Haberler

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