Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
AA / Güncel