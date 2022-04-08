Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştüBELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair ekonomik ilişkileri, savunma sanayii işbirliğini ve Ukrayna'yı görüştüklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, England, Brüksel, DHA, Güncel, Haberler

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