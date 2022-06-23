Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, "Türkiye olarak ve Türk milleti olarak bizim beklentimiz açıkça ortada; eğer bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, o da meşrudur ama bir müttefikin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO içinde öncelik olmalı. O ülkeler de bunu karşılamalıdır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin stratejik ortağı İngiltere ile her seviyede yakın diyalog ve yakın ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerine sivil toplum kuruluşlarını dahil etmek için 2011'de kurulan "Tatlı Dil Forumu"nu 8. Ekim'de Türkiye'de gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ve ekonomik ilişkilerin artırılması için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, geçen yıl 19,3 milyar dolarlık ticaretle, 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine çok yaklaşıldığını kaydetti.

İngiltere'nin ABD ve Almanya'nın ardından Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı üçüncü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şimdi hedeflerimizi büyütmek istiyoruz. Öncelikle serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için çalışıyoruz. Bir çalışma başlattık." dedi.

Çavuşoğlu, Türk iş insanlarının İngiltere'deki yatırımlarını artırmayı istediklerini, bunun için mevkidaşı Truss ile yaptığı görüşmede Türk yatırımcıların bu ülkede karşılaştığı sorunların halledilmesi konusunu da ele aldıklarını aktardı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın da bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, savunma sanayisinde de iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere'nin terörle mücadele konusunda Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve PKK'nın Londra yönetiminin terör listesinde yer aldığını belirterek, "Ama diğer taraftan son zamanlarda bazı (terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere'deki gösterileri) artışlar oldu. Bizim de iade taleplerimiz var. Mal varlığı dondurma taleplerimiz var. O konuları da bugün gündeme getirdik." diye konuştu.

Truss ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna, NATO'nun genişlemesi, Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yardım mekanizmasının uzatılması gibi bölgesel konuları da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, BMGK kararının uzatılmaması halinde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımların nasıl ulaştırılabileceği konusuna da değindiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmalar hakkında Truss'ı bilgilendirdiğini ve bu konuda İngiltere ile iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "NATO zirvesi bir limit değildir, yani öyle bir tarih belirlenmedi, son bir tarih bu sürecin tamamlanması için. Esasen katılım protokolleri imzalansa bile her ülkenin, üye ülkenin iç onay süreçleri de var. Dolayısıyla NATO zirvesine kadar tabii bu konuda bir anlaşmaya varılması için çaba sarf edenler var, müttefiklerimizin de çabaları ortada." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerin Türkiye'ye geldiğini ve teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, son sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Biz yazılı bir şekilde endişe ve beklentilerimizi paylaştık, daha sonra onlardan bir metin geldi, bunları yeterli görmedik ve bizim verdiğimiz metinler üzerinde de çalışmalar yapıldı. En son Brüksel'de teknik düzeyde biraz önce bahsettiğiniz değerli arkadaşlarımızın İbrahim Bey'in (Kalın) ve Sedat Bey'in (Önal) katılımıyla NATO'da bir çalışma oldu. Şu anda o metin üzerinde anlaşılan noktalar var, görüş ayrılığı içinde olduğumuz noktalar var. Türkiye olarak ve Türk milleti olarak bizim beklentimiz açıkça ortada; eğer bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, o da meşrudur ama bir müttefikin güvenlik endişelerinin karşılanması NATO içinde öncelik olmalı. O ülkeler de bunu karşılamalıdır. Yani herkesin güvenlik endişeleri karşılanmalıdır, sadece aday ülkelerin değil. Önümüzdeki süreçte Madrid zirvesinde de bu konular elbette ikili görüşmelerde ve diğer platformlarda ele alınacaktır.

Özellikle NATO zirvesinde, NATO'nun Güney Kanadı ile ilgili terörizme odaklanacak, terörle mücadeleye odaklanacak bir oturumun düzenlenmesini de önemli buluyoruz. Türkiye ve diğer müttefikler olarak İspanya da dahil güneydeki ülkeler olarak, tamam Doğu Kanadına odaklanmak, önemli bir tehdit görüyor NATO sonuçta. İkinci tehdit olarak NATO neyi söylüyor? Terörizmi söylüyor. Dolayısıyla terörizmle mücadele konusuna da odaklanmamız lazım ve bu konuda da terörle mücadele eden ülkelere de destek vermesi lazım. O anlamda NATO'daki oturumu da önemsiyoruz."

(Bitti)