Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi İki bakanın tokalaşması ve poz vermesi İki bakanın görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

İki bakanın tokalaşması ve poz vermesi

İki bakanın görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Brüksel, Belçika, Güncel, Haberler

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