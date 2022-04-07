Bakan Çavuşoğlu, Gürcü mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü
AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi İki bakanın tokalaşması ve poz vermesi İki bakanın görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
İki bakanın tokalaşması ve poz vermesi
İki bakanın görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.