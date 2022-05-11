Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından toplantıya dair yaptığı açıklamada, 'Dost ve kardeş Fas'ta yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısında, ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık. PKK/YPG gibi terör örgütleri eliyle DEAŞ'la mücadelenin başarılı olamayacağını bir kez daha vurguladık' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Marakeş'te İspanyol mevkidaşı ile NATO Madrid Zirvesi hazırlıklarını, ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıklarını belirtirken, Norveçli mevkidaşı ile de Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel