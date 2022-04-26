Bakan Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuştu - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuştu

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Programdan detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

Programdan detaylar

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile görüştü. Çavuşoğlu temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuşma gerçekleştirdi.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Valencia, Ekvador, Güncel, Haberler

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