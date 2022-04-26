Bakan Çavuşoğlu, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuştu
AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Programdan detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Programdan detaylar
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile görüştü. Çavuşoğlu temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde konuşma gerçekleştirdi.
AA / Güncel