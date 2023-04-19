BAKAN ÇAVUŞOĞLU, EĞİRDİR'DE İFTARA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eğirdir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Kale Meydanı'ndaki iftara ilçede yaşayan depremzede ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de eşlik etti.

'ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI'

Programda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şu an önceliğin deprem bölgelerinin yeniden inşası olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Depremzede kardeşlerimizle sohbet ettim ve masamızda yine depremzede kardeşlerimiz var. Onlarla beraber inşallah iftar yapacağız. Hepsine sordum 'rahatınız iyi mi' diye, hepsi dedi ki 'Ispartalılar, Eğirdirliler bize çok iyi bakıyor.' Allah sizden razı olsun. Bu zor zamanlarda dayanışma nedir onu gördük. Devlet-millet dayanışması, milletimizin arasındaki dayanışma dünyaya örnektir. ABD Dışişleri Bakanı geldiği zaman 'Böylesine bir dayanışma ve organizasyon görm emiştim' demişti. Gerçekten Türkiye'ye gelen herkes depremin büyüklüğünü görüyor. Ayrıca Türkiye'de devlet millet el birliğiyle yaraların nasıl sarıldığını görüyor. Bu vesileyle bu zor günlerde bize yardım eli uzatan tüm dünya ülkelerine ve halklarına çok çok teşekkür ediyoruz dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN ÇOK BÜYÜK TEVECCÜH GÖRÜYORUZ'

Bizim anlayışımız millete hizmet etme anlayışıdır diyen Bakan Çavuşoğlu, Önümüzdeki seçimlerde yine milletimize hangi hizmetleri yapabileceğimizi anlatıyoruz. Şehir şehir, sokak sokak dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan çok büyük teveccüh görüyoruz. Burdur'da, sokaklarda vatandaşlarımızdan çok büyük teveccüh gördük. Burada Eğirdir'de görüyoruz. Biraz sonra, iftardan sonra, Isparta merkezde gençlerimizle bir araya geleceğiz. Sokaklarda hemşehrilerimizle sohbet edeceğiz diye konuştu.

'BİRİNCİ YÜZYILIMIZI BÖYLELİKLE TAMAMLADIK'

Savunma sanayinde yüzde 80 millilik oranına ulaşıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Eskiden tam tersiydi, yüzde 80'ini dışardan ithal ederdik. Kafalarına göre istediklerini verirlerdi, istemediklerini vermezlerdi. Hala aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar ama biz kendimiz üretiyoruz. Artık başkaları bize geliyor, bizden almak istiyor. Savaş uçaklarımızın, SİHA'larımızın, İHA'larımızın, gemilerimizin hepsinin bizim olması lazım. İşte yaptığımız yatırımlarla bu noktaya geldik. Evet, hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Birinci yüzyılımızı böylelikle tamamladık. Ama ikinci asrımızı Türkiye asrı yapmak istiyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu Cumhurbaşkanımız paylaştı. Türkiye yüzyılında yine savunma sanayiinde bir numara olacağız. Yine ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına inşallah gireceğiz. Avrupa'da ilk 3'e gireceğiz dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasından sonra Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve beraberindeki heyetle tarihi Hızırbey Camii'nde kıldıkları namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Bakan Çavuşoğlu programının devamında Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret etti. Başkan Gök, Bakan Çavuşoğlu'na Eğirdir Belediyesi'nin halı atölyesinde üretilen, atkısı ve çözgüsü tamamen yünden, Isparta Karakoyunlu Yörüklerinin motiflerinden dokunmuş göllü motif halısı ve meşhur Eğirdir elması hediye etti.