Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Temsilciler Meclisi'nde yaptığı görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve NATO genişlemesi ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yapacağı temaslarda da ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Güncel Haberler

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