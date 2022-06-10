Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçilik Rezidansı'nda Türk iş insanları ve iş çevreleri ile bir araya geldi - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçilik Rezidansı'nda Türk iş insanları ve iş çevreleri ile bir araya geldi Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği Rezidansı'nda Türk iş insanları ve iş çevreleri ile bir araya geldi. Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği Rezidansı'nda Türk iş insanları ve iş çevreleri ile bir araya geldi. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya çok sayıda davetli katıldı. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Güncel Haberler

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