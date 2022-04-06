Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Brüksel ziyaretine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşı ve güncel küresel gelişmeleri ele alacağımız NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'deyiz" ifadelerini kullandı.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alacak ve Ukrayna'nın kendisini savunması için tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın yanı sıra insani ve mali yardım konusunu görüşecek. NATO Dışişleri Bakanlarına Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği'nden ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den isimler de katılacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel