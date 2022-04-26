Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu
AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da genç diplomatlara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da genç diplomatlara hitap etti.
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, ülkenin Dışişleri Bakanlığında görev yapmak üzere Rio Branco Enstitüsünde eğitim alan genç diplomatlarla buluştu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık." ifadelerini kullandı.
Brezilya'da 1945'te kurulan Rio Branco Enstitüsü, 77 yıldır Brezilyalı diplomatların yetiştirildiği Brezilya Dışişleri Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumudur.
AA / Muhammed Emin Canik - Güncel