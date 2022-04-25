Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya, Güncel, Haberler

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