Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

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