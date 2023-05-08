BAKAN ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'YA GAZ TEDARİĞİNE BAŞLADIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda Doğu Avrupa, Güney Doğu Avrupa, Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen Tanap boru hattının kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz, 16 milyardan 32 milyar metreküpe. 5 tane LNG terminalimiz var. Amerika'dan, Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattıyla gaz ticaretine, ihracatına başladık. Doğalgazımızın bir kısmını sisteme bağladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Kent Buluşmaları' adlı etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, kentin tarım ve ticaretine yönelik sorunların giderilmesine yardımcı olmasından dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Çandır, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'nın ticaretinde yabancı yoğunluğunun arttığına dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu ise deprem bölgesine yaptığı destek ve kente gelen depremzedelere yönelik yardımlarından dolayı ATB'ye teşekkür etti.

'TÜRKİYE OLARAK İSTİKRAR ABİDESİYİZ'

Türkiye'nin dış politikada uyguladığı denge politikasını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Kolay bir dünyadan geçmiyoruz. Bir kırılma noktası yaşıyoruz. Bu 100 yılda bir yaşanır. Eskiden sistemlerden bahsederken şimdi sistemsizlikten bahsediyoruz. Sistemsizliğin ömründen bahsediyoruz. Eskiden sistemlerin ömrü uzun olurdu. Şimdi sistemsizliğin ömrü uzun olmaya başladı. Bu riskleri de beraberinde getiriyor, görüş mesafesi kısalıyor. Avrupa ortasında savaş yeniden başladı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi'nin kuruluş sebebi Avrupa ve dünyada bir daha savaş olması içindi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemlerin sarsıldığını görüyoruz. Çatışmalar, krizler derinleşiyor. Bunların da maalesef yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye olarak istikrar abidesiyiz. Savaşlardan sonra ülkeye gelişlerin sebebi, Türkiye'ye gelen yatırımın sebeplerinden de biri bu. İstikrarımızı, gücümüzü, dünya barışı, istikrar için kullanıyoruz. Ukrayna savaşında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dengeli politika izleyen başka ülke yok. NATO ve batı ile eşit şekilde konuşan başka ülke yok. Denge politikamızı sürdürmemiz lazım. Ülkemiz ve bölgemize fayda var" diye konuştu.

'ERMENİSTAN'IN SAMİMİ ADIM ATMAMASI YÜZÜNDEN ARA ARA GERGİNLİKLER ÇIKIYOR'

Tahıl koridorunun açılmasıyla dünya gıda fiyat endeksinin 2008'den sonra ilk defa düştüğünü ve fiyat istikrarının oluştuğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dünyada önemli bir gıda krizini biz önledik. En zengin ülkesinden en az gelişmişine kadar dünyaya çok önemli katkı sağlıyoruz. Denge politikamız, arabuluculuk görevimiz sadece bize fayda sağlamıyor. Dünyaya da katkı sağlıyor. Esir takası, nükleer santraldeki problemlerin giderilmesi ve risk oluşmaması için arabuluculuk yapmamız gibi önemli görevler üstleniyoruz. Libya'da biz olmasaydık iç savaş olacaktı. Sudan'da iç savaş başladı. Yanı başımızda Suriye, diğer taraftan Yemen, Afganistan. Kafkasya'da Azerbaycan topraklarını aldı ama kırılganlık devam ediyor."

'GAZ TİCARETİNDE ÖNEMLİ ÜLKE HALİNE GELDİK'

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası doğu batı, Hazar geçişi, orta koridorun enerji güvenliği bakımından çok önem arz ettiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda Doğu Avrupa, Güney Doğu Avrupa, Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen Tanap boru hattının kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz, 16 milyardan 32 milyar metreküpe. Bu 5-6 sene alacak. 5 tane LNG terminalimiz var. Amerika'dan, Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan, 15 farklı ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattıyla gaz ticaretine, ihracatına başladık. Doğalgazımızın bir kısmını sisteme bağladık. Bu bizim için yeterli değil ama şimdiden gaz ticaretinde önemli ülke haline geldik. Orta koridoru ticaret olarak iyi kullanmamız lazım. Orta Asya ülkeleriyle, Azerbaycan ile bunları çok iyi değerlendiriyoruz. İran üzerinde zaten güzergah var. Doğu batı orta koridoru Asya ile Avrupa arasında ticaret bakımından hayati derecede önemli. Kuzey güney hattı ekliyoruz. Irak üzerinde kuru kanal dediğimiz demir yolu ve karayolu otoban projesiyle Basra Körfezi ile Türkiye arasından ekspres geçişle Körfez bölgesine gidecek ürünlerin buradan gitmesi ve o bölgedeki ürünlerin Asya ve Avrupa'ya gitmesi Irak ve bizim üzerimizden olacak. Türkiye çok kilit bir ülke oldu. Önümüzdeki süreçte bu imkanları değerlendirmemiz lazım. Bunun için çok daha istikrarlı ülke olmamız lazım. Terör, göç meselesi, ırkçılık, yabancı, İslam düşmanlığı gibi sınamaların da derinleştiği ortamda Türkiye gibi uluslararası aktör olan ülkenin oynayacağı rol dünya barışı açısından son derece önem arz ediyor. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin istikrarı bakımından önemli bir seçim. Biz gittiğimiz her yerde de gelecek vizyonumuzu paylaşıyor, çok ilgi görüyoruz.