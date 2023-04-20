BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA TOGG KULLANDI

Seçim çalışmaları için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında TOGG kullandı. Binmek isteyen 2 genci de araca alan Bakan Çavuşoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023