BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA TOGG KULLANDI
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Seçim çalışmaları için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında TOGG kullandı.
Seçim çalışmaları için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında TOGG kullandı. Binmek isteyen 2 genci de araca alan Bakan Çavuşoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel