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BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA TOGG KULLANDI

Güncel Haberler

Seçim çalışmaları için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında TOGG kullandı.

Seçim çalışmaları için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya sokaklarında TOGG kullandı. Binmek isteyen 2 genci de araca alan Bakan Çavuşoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Alanya TOGG Güncel Haberler

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