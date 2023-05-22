Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli...
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Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, ( New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz."
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel