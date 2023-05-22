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Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli...

Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli...

Güncel Haberler

Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "ABD'den, ( New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz."

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Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

New York Türkevi Güncel Haberler

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